Clamoroso al Grande Fratello Vip. Un video diventato virale sul web mostrerebbe Edoardo Tavassi e un altro vippone non identificato appostati in prossimità delle siepi del giardino mentre parlano con una persona posizionata all’esterno della Casa.

Ma facciamo un passo indietro. Nel pomeriggio di ieri, Guendalina Tavassi ha voluto sorprendere il fratello appostandosi fuori dalla Casa con un megafono per fargli sentire il suo sostegno. Come mostrato dalle Instagram stories pubblicate dall’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, quest’ultima ha fatto il possibile per farsi riconoscere. Guendalina ha specificato più volte di essere lei, ma con scarsissimi risultati.

Le urla di Guendalina sono state avvertite in cortiletto, dove in quel momento c’era proprio Tavassi in compagnia di Oriana Marzoli. Ma il vippone non ha capito che si trattasse della sorella, e ha ipotizzato che fosse un messaggio rivolto ad Antonella Fiordelisi.

Nikita Pelizon: "Di chi è questa voce?"

Come dicevamo in apertura, in un video diventate virale sui social, si vedono Tavassi e un altro vippone non identificato appostati in prossimità delle siepi del giardino mentre è intento a parlare con qualcuno posizionato all’esterno della Casa. Nikita Pelizon e Alberto De Pisis raggiungono proprio in quel momento quella zona della Casa, e notano i coinquilini sdraiati. A quel punto si sente una voce che dice: “Tavassi?”, con Edoardo che risponde con un “Eh” interrogativo. “Ma di chi è questa voce?”, dice Nikita, e a quel punto Tavassi fa il tipico gesto con il dito davanti alla bocca ad indicare alla coinquilina di stare zitta.