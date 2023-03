Sono giorni complicati per Antonella Fiordelisi. Da quando Edoardo Donnamaria, in seguito alla squalifica, ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip, l’influencer campana è in preda alla disperazione e allo sconforto più totale.

Non passa giorno che dagli occhi della vippona non sgorghino copiose lacrime, ripensando al rapporto (a dir poco turbolento) con il fidanzato e alle esperienze condivise con lui tra le mura della Casa più spiata d’Italia. Antonella sente forte la mancanza di Edoardo, e non riesce a farsi una ragione del fatto che la sua dolce metà non sia più con lei.

Donnamaria, dal canto suo, ha immediatamente ammesso a Rtl 102.5 che il suo unico pensiero appena uscito dalla Casa è stato quello di riabbracciare la Fiordelisi quando quest’ultima terminerà la sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Non solo. Alcuni giorni fa, si è recato fuori dalle mura della Casa e, munito di megafono, ha urlato “Antonella, mi manchi”. La vippona, dopo aver ascoltato la voce del fidanzato, lo ha invitato ad organizzarsi quando lei uscirà dal loft di Cinecittà: “Inizia a parlare con la mia famiglia, per organizzarci per dove andare a vivere. Inizia a parlare con mamma e papà. Grazie che mi sei venuto a urlare. Quanto è lungo questo giorno senza di te, mi è sembrato una settimana. Ti amo. Non so come sia possibile che qui dentro sia nata una storia così, è una delle cose più vere e belle che io abbia mai provato”.

Una visita inaspettata per Antonella Fiordelisi

Nel frattempo, nella puntata di questa sera, l’ex schermitrice riceverà una visita inaspettata. Visto il momento complicato che sta attraversando, il Grande Fratello ha deciso di fargli una sorpresa. Il padre, infatti, entrerà nella Casa e avrà modo di rivedere la figlia dal vivo dopo diversi mesi. A rivelarlo è l’Investigatore social Alessandro Rosica su Twitter: “Stasera al Gf Vip torna il papà di Antonella, il signor Stefano Fiordelisi”.