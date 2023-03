Oggi, lunedì 13 marzo, Oriana Marzoli compie trentuno anni. La modella venezuelana, allo scoccare della mezzanotte, è stata festeggiata dai suoi inquilini della Casa del Grande Fratello Vip.

Durante il party di compleanno, tra un brindisi e l’altro, Oriana ha letto tutte le dediche e ha ringraziato i vipponi per l’affetto he le hanno dimostrato. Daniele Dal Moro, con il quale ha un rapporto al dir poco complicato, le ha detto: “Anche se mi fai arrabbiare, avrai sempre un posto nel mio cuore”.

L'obbligo di Daniele Dal Moro

Durante la festa di compleanno, Edoardo Tavassi ha deciso di “obbligare” l’imprenditore veneto a compiere un gesto per Oriana nell’ambito del gioco “Obbligo o verità”. “Domani devi portare la colazione a letto ad Oriana e dirle ‘Buongiorno amore mio”, ha detto il fratello di Guendalina, chiedendo al coinquilino di farlo in maniera molto “dolce”. Tavassi ha poi detto alla Marzoli: “Questo è il mio regalo di compleanno per te”. “Grazie cucciolo”, ha risposto la “reina”. Daniele, invece, dopo aver accettato di buon grado, si è alzato e ha detto: “Dopo questo, dico che io non gioco più". Ma la Marzoli e Micol Incorvaia lo hanno costretto a restare seduto e a continuare.

Daniele Dal Moro mantiene la promessa

Nel frattempo, questa mattina, Dal Moro ha mantenuto la promessa. Ha preparato la colazione a Oriana Marzoli e gliel’ha portata in camera. Che sia finalmente un segnale di distensione tra i due vipponi dopo giorni di guerra? E’ quello che si augurano i fan degli Oriele.