Lo scandalo “Van gate” esploso nella Casa del Grande Fratello Vip è stato argomento di discussione per diverse settimane. In particolare, la rivelazione di Edoardo Donnamaria, che ha svelato di aver palpato le protesi del seno di Nicole Murgia, ha scatenato una vera e propria bufera. Proprio per quanto accaduto nel van, l’attrice romana è finita d’ufficio al televoto, e il pubblico ha deciso di estrometterla dal reality show di Canale 5.

Anche Donnamaria ha abbandonato definitivamente la Casa più spiata d’Italia. Lo speaker radiofonico è stato squalificato per via di alcune frasi ingiuriose rivolte nei confronti di Antonella Fiordelisi, ed è la prima “vittima” della stretta anti-trash imposta dai vertici Mediaset.

Nicole Murgia: "Ho mandato un messaggio a Edoardo..."

Nicole Murgia ha provato a contattare l’ex coinquilino. E’ lei stessa a rivelarlo durante l’ospitata al programma radiofonico Turchesando: “Se l’ho sentito? Gli ho mandato un messaggio la sera della squalifica dicendogli che mi dispiaceva molto e che è stato un grande concorrente. Meritava di arrivare fino alla fine, la vita comunque adesso procede, andrà avanti e si prenderà tante soddisfazioni. Non ci siamo sentiti, non mi ha ancora risposto. Forse non vuole che Antonella si arrabbi?”.