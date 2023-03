Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal Grande Fratello Vip in apertura della puntata del 9 marzo. Lo speaker radiofonico è stata la prima “vittima” della nuova stretta “puritana” voluta da Pier Silvio Berlusconi, stufo di dover assistere a scene tutt’altro che edificanti, ad atteggiamenti aggressivi ed affermazioni troppo spesso volgari.

La squalifica di Edoardo Donnamaria

“Sono molto deluso e dispiaciuto – ha detto Alfonso Signorini durante la puntata dello scorso giovedì -. In questi mesi siamo già intervenuti per condannare dei comportamenti fuori controllo e il vostro linguaggio eccessivamente volgare. Voi entrate nella casa della gente, non va bene. Edoardo siamo stati spesso tolleranti con il gruppo e con te in particolare, dopo il mio ultimo richiamo come se niente fosse, hai avuto l'ennesima reazione esagerata con atteggiamento aggressivo e intollerabile, le conseguenze sono inevitabili: sei ufficialmente squalifica dal gioco”.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’ennesima uscita infelice di Edoardo Donnamaria nei confronti di Antonella Fiordelisi: “Mi hai rotto le pa**e Antonè, non so come dirtelo. M’hai rotto le pa**e. Ho fatto panini a tutta la Casa e mi devi pure rompere il ca**o! Mannaggia oh, porca pu**ana!”. Nel frattempo, Donnamaria, anche se ormai fuori dal reality, è tornato sotto i riflettori. Il motivo? Si è recato all’esterno della Casa e, munito di megafono, ha recapitato un messaggio alla sua fidanzata: “Antonella, mi manchi”.

Donnamaria furioso con il Grande Fratello

L’influencer campana, nel corso della puntata del 9 marzo, aveva chiesto ad Alfonso Signorini se Edoardo fosse in studio, ma il conduttore le aveva risposto che, essendo stato squalificato, non sarebbe stato presente. Questa decisione ha scatenato la reazione dei fan dei Donnalisi, i quali si chiedono per quale motivo Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci, anche loro espulsi dal reality, possono presenziare alle dirette dallo studio di Cinecittà, mentre per Edoardo, invece, sia scattato il divieto. Inoltre, stando a quanto rivelato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, pare che lo stesso Edoardo Donnamaria sia furioso per la scelta del Grande Fratello di non farlo presenziare in studio.