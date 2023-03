La squalifica di Edoardo Donnamaria ha gettato nella disperazione più totale Antonella Fiordelisi, che proprio non riesce a farsi una ragione del fatto che il fidanzato abbia abbandonato per sempre la Casa del Grande Fratello Vip.

Non passa giorno che l’influencer campana non si lasci andare a pianti disperati e a messaggi rivolti allo speaker radiofonico romano, nella speranza che quest’ultimo la ascolti e non si dimentichi di lei. Circostanza, quest’ultima, che tendiamo categoricamente ad escludere, visto che Donnamaria si è recato all’esterno della Casa e, minuto di megafono, ha urlato “Antonella, mi manchi”. Ma non solo. Ospite a Rtl 102.5, Edoardo ha dichiarato che il suo unico pensiero è rivedere la Fiordelisi una volta che la vippona avrà concluso la sua avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Antonella Fiordelisi e la proposta a Edoardo Donnamaria

Antonella, dopo aver ascoltato il messaggio del fidanzato, ha avanzato una proposta a Donnamaria, chiedendogli di incontrare la sua famiglia per organizzare una futura convivenza: “Inizia a parlare con la mia famiglia, per organizzarci per dove andare a vivere. Inizia a parlare con mamma e papà. Grazie che mi sei venuto a urlare. Quanto è lungo questo giorno senza di te, mi è sembrato una settimana. Ti amo. Non so come sia possibile che qui dentro sia nata una storia così, è una delle cose più vere e belle che io abbia mai provato”.

Antonella e i boxer di Edoardo

Nel frattempo, poche ore fa, Antonella ha ammesso di aver conservato i boxer di Edoardo come ricordo del suo fidanzato, e mentre chiacchierava in giardino con Edoardo Tavassi e Luca Onestini li ha improvvisamente tirati fuori. “Basta con queste mutande, che sanno di porto di Anzio. Sanno di merluzzo”, ha esclamato ironicamente l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi.