Le clip relative a Nikita Pelizon mostrate durante la puntata del Grande Fratello Vip di ieri, lunedì 13 marzo, non sono affatto piaciute a Luca Onestini. L’ex tronista, al termine della diretta, ha puntato nuovamente il dito contro gli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini, e non è la prima volta che succede.

Nikita ha spiegato di sentirsi isolata dal resto del gruppo, un discorso che secondo Onestini non regge. A detta di Luca, la Pelizon starebbe facendo la vittima e, la gente da casa, vedrebbe delle cose differenti rispetto a ciò che realmente accade all’interno della Casa. Secondo l’ex tronista, le clip vengono tagliare in un certo modo per far passare un messaggio preciso.

Luca Onestini contro gli autori e Nikita Pelizon

“Non mi stupisce neanche perché le ho già viste tutte. Cioè ormai è la milionesima pagina. Ciò che mi stupisce è il racconto. Quello mi lascia allibito. La clip montata, isolamento, le cose e le robe cercate di camuffare. I discorsi strani. E quello mi lascia perplesso o che qualcuno ci creda. Quello mi lascia ancora più perplesso. Come ho detto l’altra volta, in quell’altra clip dove ha parlato con Ivana… quello mi lascia allibito. Allora non si vede niente e vedranno altre robe, raccontano quello che vogliono. È impossibile ed è un continuo. Non è più nemmeno da commentare. Adesso si è accanita con te (Giaele De Donà, ndr) e mi dispiace. Mi sembra fuori luogo. Come ha detto Oriana, non c’è molto da dire”.