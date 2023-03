Mancano meno di venti giorni alla conclusione della settima edizione del Grande Fratello Vip, e tra i vipponi c’è chi non può fare a meno di rivolgere uno sguardo verso i progetti futuri, immaginando ciò che potrebbe accadere una volta fuori dalla Casa.

Durante una conversazione con Antonella Fiordelisi, Luca Onestini ammette che vorrebbe tanto diventare papà e che, in passato, sperava di poter avere un figlio proprio dalla storia d’amore vissuta con Ivana Mrazova. A prescindere di com’è andato a finire la loro frequentazione, però, ad oggi i dice felice di aver avuto la possibilità di incontrarla ancora una volta e di poter recuperare, seppur in parte, il loro rapporto.

“Ritrovarla qui è stato bellissimo, abbiamo riallacciato un rapporto importante. Ci siamo ritrovati com’eravamo prima”, ammette Luca Onestini. Poi, Edoardo Tavassi gli chiede: “Adesso non vedi una percentuale altissima di un vostro ritorno?”. L’ex tronista ammette di aver apprezzato molto l’arrivo di Ivana, ma spiega che, pur essendo molto felice per quanto accaduto tra di loro e sentendo tanto la sua mancanza, non vorrebbe mai strumentalizzare il loro riavvicinamento, ed è per questo che lascerà che le cose procedano in modo naturale. “Quello che verrà, verrà”, conclude Onestini.

Cosa accadrà tra Luca e Ivana al termine di questa edizione del Grande Fratello Vip?