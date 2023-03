Torna a salire la tensione nella Casa del Grande Fratello Vip. Mancano meno di venti giorni alla fine del reality show condotto da Alfonso Signorini, e il clima all’interno del loft di Cinecittà inizia a farsi nuovamente incandescente.

Oriana Marzoli e Giaele De Donà hanno deciso addirittura di togliere il saluto a Nikita Pelizon, quest’ultima rea di aver nominato proprio Giaele durante la puntata del 13 marzo. L’influencer triestina ha motivato così la sua scelta: “Io nomino Giaele perché in questi mesi ho avvertito che era una sentinella di informazioni, però a volte non le raccoglie bene”.

Torna il bullismo al Gf Vip?

Al termine della puntata, Oriana e Giaele si sono sfogate tra di loro, affermando all’unisono: “Da adesso in poi basta, nemmeno il saluto. La gente non è scema”, hanno detto le due vippone riferendosi a Nikita. I fan della triestina, i cosiddetti Nikiters, non hanno apprezzato il comportamento delle due concorrenti. “Queste due nominano Nikita da mesi per buttarla fuori con le cose più assurde e ora le tolgono il saluto perché ha nominato Giaele dopo una puntata difficile”, ha scritto un utente su Twitter. E ancora: “Di Nikita non si sono mai preoccupate”.

In molti accusano Oriana e Giaele di aver fatto bullismo nei confronti della Pelizon. Come evolverà questa dinamica? E soprattutto, il Grande Fratello deciderà di intervenire come è successo in passato per il caso Marco Bellavia?