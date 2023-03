Momento esilarante nel corso dell’ultima puntata del Gf Vip Party. Soleil Sorge, infatti, si è esibita in una divertentissima imitazione di una delle protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Oriana Marzoli, la “reina” della Casa più spiata d’Italia.

“Amore, amore lo sai perché mi piace Daniele? Amore, allora… La parte che mi piace di più di Daniele quando lo vedo… Quando lo vedo è così dolce con me, quando è troppo dolce io mi sciolgo. Però non ce la faccio, è più forte di me. Però quando non mi considera e mi dice no, cose così, lì non mi piace. Non lo so perché, lui è uno un po’ strano. Mi sento di avere tanta pazienza, per come sono fatta io. Ma non so fino a quando posso resistere”.

Le scorse settimane, invece, Pierpaolo Pretelli aveva imitato Antonella Fiordelisi: “Amore mio, i tuoi amici ci vogliono far litigare, non so se l’hai capito. Non litigheremo mai io e Edoardo! Ci sposeremo e faremo dei figli. Forse non avete capito. Ne faremo anche due di figli. Faremo tanti figli! Già lo facciamo tutte le notti, pensa quanti figli faremo. Micol vai a farlo pure tu la notte che ne hai bisogno, fidati! Vediamo fra me e Micol chi durerà di più e farà più figli qua fuori, vedremo fra cinque anni!”.