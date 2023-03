Non solo il perché della mancata risposta al messaggio di Nicole Murgia. Edoardo Donnamaria, nell’intervista concessa a Sophie Codegoni a Casa Chi, ha parlato anche a lungo del rapporto con Antonella Fiordelisi.

La lontananza da Antonella Fiordelisi

All’ormai ex concorrente della Grande Fratello Vip è stato chiesto se sarebbe andato via se avesse saputo che la reazione della sua fidanzata sarebbe stata quella che i telespettatori hanno visto. Donnamaria ha riposto di no, dicendo che avrebbe semplicemente seguito il corso degli eventi. Ironizzando, Edoardo ha detto che ormai tutti hanno imparato a conoscere il carattere di Antonella e i suoi continui sbalzi d’muore, ma si sente soddisfatto per come lei ha reagito dopo che lui ha abbandonato la Casa. Il volto di Forum, prima della squalifica, aveva dichiarato che restare un per un po’ distanti avrebbe fatto bene ad entrambi. E adesso si sta verificando proprio questo: “La distanza ti può aiutare a capire tante cose. Con lei l’abbiamo visto. Io provo un senso di nostalgia da quando ho messo piede fuori che mi si mangia. Penso siano conferme queste”.

A domanda diretta: “Chi era il gatto e chi il topo?”, ‘ex vippone ha risposto che lui era il topo perché si faceva inseguire in quanto più debole fisicamente: “Per non parlare di altri animali che sono andati molto più di moda come soprannomi all’interno della Casa”, ha proseguito in maniera ironica.

Edoardo sposerà Antonella? L'ex vippone risponde

Tra le tante domande rivolte a Edoardo, anche quella relativa ad un possibile matrimonio con Antonella Fiordelisi: “Ma che domanda è! Non lo so! Ovviamente uno quando è innamorato… Se vedo Antonella come la donna della mia vita? Per ora posso dire di sì. Lei è una persona che mi fa provare così tante emozioni. È di sicuro una donna che vorrei nella vita. Poi ci sono tanti lati da migliorare e smussare sia da parte sua che da parte mia, perciò non mi sento di fare una dichiarazione così in eterno”. Parole, quelle di Donnamaria, che fanno sicuramente sognare i fan dei Donnalisi.