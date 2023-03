Giaele De Donà vittima di un crollo emotivo nella Casa del Grande Fratello Vip. La vippona, infatti, mentre chiacchierava con Luca Onestini, ha parlato di suo marito Brad, lasciandosi andare ad un lungo sfogo fino a scoppiare in un pianto disperato.

Il marito di Giaele, noto imprenditore milionario statunitense, ha scelto di non apparire in televisione, circostanza che ha profondamente ferito la De Donà, che ha ammesso di essere rimasta molto delusa dal fatto di non aver mai ricevuto una sorpresa da Brad nel corso dei quasi sei mesi di permanenza nel loft di Cinecittà.

Giaele De Donà: "Mi sento in colpa..."

“Ci sono rimasta malissimo. Ma sai io da una parte mi sento anche in colpa perché nel momento in cui dice ‘il primo anno di matrimonio ti sei chiusa in un programma’, io come avrei reagito se mio marito avesse fatto la stessa cosa? Dall’altra parte non mi aspettavo di rimanere così tanto. Poi era un treno che passava una sola volta. Magari quando uscirò il nostro rapporto sarà diverso, dopo tutto questo tempo senza vederci. Magari la sua vita adesso sarà diversa senza di me”.

Luca Onestini, dal canto suo, ha provato a confortare la coinquilina: “Giaele, io vedo una giovane donna che si vuol costruire la sua vita e ancora vuole trovare la sua strada per realizzarsi dal punto di vista personale e professionale. Hai voluto vivere un’esperienza bella, forte e difficile. Di cosa ci si vuole colpevolizzare? È un’esperienza anche unica. Non è che potevi dire ‘belli, adesso non posso, ci vediamo tra tre anni’. Tra tre anni chissà chi ci sarà”.