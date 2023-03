Nella Casa del Grande Fratello Vip è nato un forte legame tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Ma dopo lo scandalo “Van-gate”, con lo speaker radiofonico che ha confessato di aver toccato una protesi del seno dell’attrice romana le cose sono radicalmente cambiate.

Infatti, prima che Donnamaria venisse squalificato, Antonella Fiordelisi avrebbe imposto alcuni paletti in merito al rapporto con la Murgia e, al momento, le direttive dettate dall’influencer campana, ovvero interrompere ogni rapporto con lei e il divieto assoluto di risponderle ai messaggi, vengono fedelmente seguite dal volto di Forum.

Edoardo Donnamaria svela perché non ha sentito Nicole Murgia

A svelare questo retroscena è proprio Donnamaria durante un suo intervento a Casa Chi, il format condotto da Sophie Codegoni: “Non ho sentito la Murgia, assolutamente no. Ma per un motivo molto semplice: Antonella mi ha detto di esserci rimasta molto male per i fatti successi con la Murgia e mi ha chiesto di prometterle di non vederla o sentirla quando uscivo. E così ho semplicemente mantenuto la promessa”. Donnamaria ha poi specificato di non voler avere alcun contatto con Nicole per via di alcune cose che non gli sarebbero piaciute e che ha scoperto di recente. “Ho visto altre cose che non mi sono piaciute della Murgia, ha seguito persone che… Vabbè, è un discorso che non vorrei affrontare adesso”.

La persona che Nicole avrebbe seguito sui social sarebbe Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi. Il suo ingresso nella Casa è saltato perché i genitori dell’ex schermitrice hanno presentato un esposto alla Procura con l’accusa di stalking.