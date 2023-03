Come promesso da Alfonso Signorini durante la puntata del Grande Fratello Vip del 13 marzo, gli autori hanno organizzato una cena in solitaria tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Una serata speciale per la modella venezuelana e l’imprenditore veneto, trascorsa nel romantico loft agghindato a festa per l’occasione.

Gli Oriele hanno anche il compito di preparare ogni portata della loro cena insieme, a base di spaghetti al tartufo e filetto alla griglia. Daniele prende in mano le redini della situazione e cucina con cura ogni piatto con il goffo aiuto di Oriana, che con molta fatica si occupa di pelare le patate. Tra una chiacchiera e l’altra, i due vipponi approfittano dell’intimità del momento per conoscersi meglio. La “reina” racconta della sua infanzia, del trasferimento in Spagna e delle sue radici italiane.

“Sono stata un po’ ribelle a sedici anni”, racconta la Marzoli, spiegando di sentirsi più a casa in Spagna, dove è cresciuta, piuttosto che in Venezuela, il posto dove è nata e ha trascorso i primi anni della sua vita. Dal Moro la ascolta con attenzione e i due, con grande complicità, si impegnano per gettare le basi di un rapporto che possa durante anche una volta terminata la loro avventura nella Casa del Grande Fratello Vip.