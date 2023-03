Questa sera, alle ore 21,40 su Canale 5, torna un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, accompagnato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, e dalla “bastarda col tablet”, Giulia Salemi, sarà alla guida della quarantaduesima puntata di questa edizione, la più lunga di sempre.

Le anticipazioni della puntata del 16 marzo

Ecco le anticipazioni fornite in diretta dal conduttore: “I vipponi non sanno che il televoto di questa sera sancirà il secondo finalista di questa edizione, pensano che si tratti del televoto per l’eliminazione. Tantissime sorprese per i concorrenti, partendo da Antonella Fiordelisi, che ha festeggiato il compleanno senza il suo amato Edoardo Donnamaria il quale, dopo la puntata di lunedì 13 marzo, le ha regalato uno spettacolo di fuochi pirotecnici. Intanto, Donnamaria ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha dichiarato che forse Antonella potrebbe essere la donna della sua vita, ma di matrimonio non se ne parla. Chissà come la prenderà lei quando glielo faremo sapere…".

Intanto stasera ci occuperemo anche di un’altra questione: perché Antonella si è avvicinata si suoi storici nemici, gli Spartani? Si tratta di una pace vera o di una tregua armata?”.

La disastrosa cena tra gli Oriele

Poi, Alfonso Signorini si è collegato in diretta con il Confessionale dove c’era Oriana Marzoli. “La cena con Daniele Dal Moro è stata un disastro totale. Neanche un bacio. Ho visto che hai cercato di abbracciarlo, gli sei saltata addosso…”, ha detto il conduttore. “Meno male che lo hai notato anche tu, amore”, ha risposto la modella venezuelana, che poi ha proseguito: “Voi veramente pensate che fuori dalla Casa questo ragazzo voglia veramente provarci con me? Perché non sono sicura. Ero annoiatissima, non credo che lui abbia tanta voglia…”. “Credo anch’io, poi magari ne parleremo stasera”, ha ribattuto Signorini.

Riavvicinamento tra Luca Onestini e Nikita Pelizon

In seguito ha chiesto conto ad Oriana dell’inaspettato avvicinamento tra Luca Onestini e Nikita Pelizon. “Vuole fargli capire che non c’è nessuna voglia di isolarla”, ha sottolineato la Marzoli. “Nikita ha portato il cappuccino a Onestini e lui le ha detto ‘grazie amore’”, ha concluso Alfonso.