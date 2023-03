Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip. Antonella Fiordelisi, mentre si trovava in giardino con Nikita Pelizon, le ha rivelato di aver ascoltato un piccolo passaggio di una conversazione avvenuta nel van tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi.

Micol: "Edoardo e Antonella ci hanno sfracassato"

“Edoardo e Antonella ci hanno sfracassato”, queste le parole che avrebbe pronunciato la sorella di Clizia udite dall’influencer campana. “Meno male che gli voleva bene a Edoardo”, esclama l’ex schermitrice. “Ma non vanno a pensare ‘questi si sono divisi, lui sta fuori e lei sta dentro che soffre’. Niente, empatia zero in questa Casa. Io sono assolutamente senza parole”.

A fare eco all’amica anche Nikita, che scocca una frecciatina velenosa nei confronti di Micol: “Magari avrebbe voluto che si parlasse di più della sua storia d’amore con Edoardo Tavassi…”. “Però dire ‘Antonella e Edoardo ci hanno fracassato è brutto, soprattutto se detto da una persona che diceva di essere amica di lui…”, conclude la Fiordelisi, parsa decisamente amareggiata e delusa dalle parole della coinquilina.

Se quanto raccontato da Antonella Fiordelisi dovesse trovare conferma, siamo certi che Alfonso Signorini non si lascerà sfuggire l’occasione per approfondire l’argomento durante la puntata di questa sera.