Dopo aver lasciato la Casa del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria non ha smesso per un solo secondo di pensare alla sua Antonella Fiordelisi.

Il videomessaggio, le urla al megafono e lo spettacolo di fuochi pirotecnici in occasione del compleanno dell’influencer campana ne sono la dimostrazione tangibile. Ma non finisce qui. Nelle ultime ore, lo speaker radiofonico, nonché, come ribattezzato sui social “avvocato Forumista”, si è fatto notare per un altro romanticissimo gesto nei confronti della fidanzata.

Edoardo Donnamaria, infatti, ha creato una playlist di cento canzoni dedicate ad Antonella con tanto di dedica: “Non sono bravo a parlare d’amore, sono più bravo a scrivere o a dedicarti canzoni. Volevi te ne dedicassi una. Te ne dedico cento”.