Antonella Fiordelisi, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 16 marzo, è approdata in studio insieme a Nikita Pelizon e Micol Incorvaia per scoprire l’esito del televoto per la finale. Orietta Berti, da sempre detrattrice dell’influencer campana, ne ha approfittato per scagliarsi ancora una volta contro di lei.

Orietta Berti "azzanna" Antonella Fiordelisi

“Non mi può vedere questa. Che posso dire?”, ha esordito Antonella riferendosi all’opinionista. A quel punto, Orietta l’ha azzannata alla gola: “Ho sempre ammirato Edoardo Donnamaria.

Scontro nello studio del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi, arrivata in studio per scoprire l’esito del televoto che ha eletto il secondo finalista del reality, e l’opinionista Orietta Berti che nei confronti della fidanzata di Edoardo Donnamaria non ha mai nutrito grossa simpatia. Tu lo hai trattato come uno zimbello, un cagnolino e questa cosa non mi andava giù. Nella vita ho sempre ammirato le persone educate che si guadagnano la pagnotta con un sorriso. Ho cominciato a 18 anni in questo ambiente. Ho girato il mondo a 19 anni con mio marito senza sapere l’inglese. Ho sempre lavorato soltanto con l’educazione, il rispetto degli altri, senza mettermi in mostra e prevaricare nessuno. Né con le parole, né con l’arroganza. E sono ancora qui, alla soglia degli 80 anni, lavoro tantissimo e sono rispettata da tutti. Te lo dico per l’ultima volta: devi guadagnarti la pagnotta con il rispetto per gli altri e con un sorriso, non con l’arroganza”.

La famiglia Fiordelisi: "Orietta cantante mediocre"

L’asfaltata in diretta televisiva di Orietta Berti nei confronti di Antonella Fiordelisi, ha scatenato la reazione furiosa della famiglia dell’influencer campana, che sui canali social della vippona, ha attaccato l’opinionista del Gf Vip: “Cara Orietta, la dialettica non è sicuramente il tuo forte, dopotutto sei una cantante (a mio giudizio anche abbastanza mediocre), ma ti invito a buttare il veleno che hai in corpo a casa tua e non addosso ad una ragazza che è sicuramente molto più educata di te”.