Daniele Dal Moro finisce nuovamente nell’occhio del ciclone. Al Grande Fratello Vip esplode la polemica dopo il gesto di cui si è reso protagonista l’imprenditore veneto nei confronti di Oriana Marzoli al termine della puntata di giovedì 16 marzo, con il pubblico che chiede a gran voce la squalifica dell’ex tronista.

Il gesto di Daniele Dal Moro scatena la bufera

Daniele si sarebbe avventato contro la “reina”, la quale ha iniziato a gridare nel tentativo di divincolarsi. Sui social il video è diventato virale, e gli utenti hanno chiesto che Dal Moro venga immediatamente espulso dal reality show condotto da Alfonso Signorini per il suo gesto "violento". Sono in tantissimi a chiedere l’estromissione di Daniele, anche in virtù della recente squalifica di Edoardo Donnamaria e della nuova stretta imposta dai vertici Mediaset al Gf Vip. Pertanto, facendo un confronto tra i gesti del fidanzato di Antonella Fiordelisi e del vippone veneto, diversi telespettatori ritengono che una sua “cacciata” dalla Casa sarebbe assolutamente doverosa e opportuna.

D’altro canto, però, c’è anche chi prende le parti di Dal Moro, sostenendo che il gesto è stato mostrato sui social in un filmato estrapolato dal reale contesto. Infatti, quella che è parsa una sorta di aggressione ad Oriana Marzoli, in realtà è il seguito di una scena molto più ampia nella quale i due vipponi stavano scherzando. Al termine della puntata, infatti, Daniele aveva tra le mani due pezzetti di cotone idrofilo con i quali “minacciava” la venezuelana di toglierle il trucco. Nel momento in cui Oriana ha opposto resistenza, lui l’ha “attaccata”, ma secondo molti in maniera assolutamente innocua. C’è anche chi sostiene, però, che il gesto di Dal Moro, misto alle grida della Marzoli, che ad un certo punto ha detto “Mi fai male”, sia stato eccessivo.