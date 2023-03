La telenovela che vede protagonisti Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non sembra avere fine. Nelle ultime ore, infatti, i due concorrenti del Grande Fratello Vip si sono scontrati nuovamente.

In particolare, la modella venezuelana sarebbe stufa dei continui tira e molla vissuti con l’imprenditore veneto fino ad ora e, per tale ragione, si è sfogata con Micol Incorvaia chiedendole di parlare con l’ex tronista affinché prenda una decisione definitiva sul loro rapporto.

Oriana in lacrime per Daniele: "Mi manca l'affetto"

“Ti chiedo il favore a te e Tavassi di dirgli che se non può darmi quello di cui ho bisogno è meglio che lasciamo stare. Io non posso prendere la decisione, perché dopo mi pento… Non voglio più stare così, o stai con me, ma forte, o non stiamo più. Ti giuro che sto male. Ti prego di dirglielo… mi capisci? Devo sapere se lui vuole chiudere. Non mi piacciono queste vie di mezzo. Ho bisogno che lui prenda una decisione, ma non posso prenderla io, perché non so che mi succede… Ti prego, fagli capire che così non va e non funziona. Lo rispetto, ma io non sono felice così, ok? E per questo mi arrabbio per delle cavolate, perché la base non c’è. Mi manca tanto, tanto affetto, mi sento una scema. Mi sento impotente”.

Intanto, nelle ultime ore sui social hanno condannato l’atteggiamento di Daniele Dal Moro, reo di aver usato un atteggiamento aggressivo nei confronti di Oriana Marzoli. L’ex tronista, infatti, ha afferrato la “reina” e le ha tolto il trucco contro la sua volontà.