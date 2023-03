Antonella Fiordelisi a pezzi. Dopo essersi vista sfuggire per la seconda volta l’accesso alla finalissima del Grande Fratello Vip, in programma il 3 aprile, l’influncer campana ha avuto un crollo. Crollo acuito anche dal fatto che a staccare il pass per la finale è stata una delle sue acerrime nemiche nella Casa, ovvero Micol Incorvaia.

Un esito che ha lasciato tutti senza parole, dal conduttore, ai concorrenti. Come ha osservato correttamente Giulia Salemi, molto probabilmente si sono uniti i gruppi (fandom Incorvassi, Oriana Marzoli e Oriele) per votare la sorella di Clizia.

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi

Al termine della puntata, Antonella Fiordelisi si è sfogata con Milena Miconi. Ecco le sue parole riportare dai colleghi di Isa e Chia: “Non è un fatto di chi salvare. E’ un fatto che ho avuto tante volte la possibilità di diventare finalista, ma sono stata messa dietro a persone che per me non si sono mai mostrate per quelle che sono veramente. E non i sta bene. Non mi va neanche di parlarne perché ormai i giochi sono fatti. Non mi merito di restare qua con queste persone. Ho sperato anche che magari andasse Nikita (in finale, ndr), vuol dire proprio che non si vede nulla da fuori, capito? Almeno poteva andare lei, una delle due andava. Non cela faccio più perché ho fatto tanto. Non ho fatto come le altre che non fanno nulla. Che se ne stanno a giocare e a scherzare tutto il giorno. Sembrano delle macchinette, non si smuovono mai, non hanno un momento di crollo, un momento di mancanze fuori. Non hanno niente”.

Edoardo Tavassi, dopo aver visto l’umore pessimo di Antonella, ha affermato: “Non puoi stare male così per Micol che è andata in finale. Ti siamo vicini tutti, però nel momento che lei va in finale, tu stai cosi, a me non è piaciuto”. “Io sto cosi da settimane – ha replicato la Fiordelisi -. A differenza vostra che sembrate delle macchinette e davvero vi invidio perché non avete un momento di crollo”.

Cosa deciderà di fare Antonella Fiordelisi? Restertà in gioco fino alla fine, o deciderà di abdicare e lasciare per sempre la Casa prima della finale?