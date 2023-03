Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip. “Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte l’imprenditore veneto ha usato espressioni volgari e tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento”. Questo il comunicato ufficiale del reality show condotto da Alfonso Signorini. Gli autori hanno deciso di non aspettare neanche la prossima puntata, prevista per lunedì 20 marzo, ma hanno fatto uscire Daniele ieri pomeriggio.

Oriana Marzoli in lacrime: "Fatemi vedere Daniele"

Oriana Marzoli, com’era lecito aspettarsi, non ha preso bene la squalifica di scena dell’ex tronista, e la sua reazione è stata catturata dalle telecamere nonostante le fosse chiusa in Confessionale. Mentre Micol Incorvaia si stava truccando nella zona beauty della Casa, si sono udite chiaramente le urla della modella venezuelana: “Ragazzi, voglio vederlo, voglio parlare con lui. Io voglio parlarci”.

Durante la serata, la “reina” ha deciso di scrivere una lettera a Dal Moro, e l’ha raccontato a Luca Onestini: “Mi manca già tanto. Gli ho scritto una lettera. Ti sembro una scema? Ho 31 anni, ma sembro molto più piccola anche mentalmente lo so. Però mi sono sentita di scrivergli”.

Oriana scrive una lettera a Daniele

Oriana ha poi rivelato il contenuto dell’epistole che ha scritto a Daniele: “Mentre ti scrivo questa lettera sto piangendo. La mia reazione credo sia normale. Mi dispiace da morire come abbiamo passato le ultime ore. Mi sarebbe piaciuto salutarti, ma soprattutto che non te ne andassi. Spero che tu sappia quanto ci tengo e l’affetto che ho per te. L’interesse nei tuoi confronti è sincero. Aspettami fuori e portami nel bosco bellissimo che mi avevi detto. Spero che tu abbia voglia di conoscermi anche fuori e ti prometto di essere più tranquilla. Anche se non te lo dico mai, mi piace come sei. Sei bellissimo biondino mio dagli occhi verdi. Ci vediamo tra due settimane”.