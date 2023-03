Luca Salatino si è sottoposto ad un intervento chirurgico. La fidanzata dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Soraia Allam Ceruti, attraverso alcune Instagram stories, ha spiegato che l’ex vippone si è operato all’ernia del disco.

Soraia: "E' stato un intervento delicato"

“Luca è in ospedale, non siamo potuti rimanere a causa del Covid, ma lo stiamo sentendo. Si è operato all’ernia del disco, è un intervento molto delicato e la cosa più dura è la riabilitazione. Ma secondo me in tutti gli interventi la parte più difficile da superare è quella del post operazioni, quindi un intervento delicato, ma ce la farà”.

Terminata l’operazione, Luca Salatino ha voluto rassicurare i fan pubblicando alcuni scatti dall’ospedale. L’ex gieffino ha spiegato i motivi che l’hanno spinto a sottoporsi all’intervento e quali saranno i passi successivi.

Luca Salatino dopo l'operazione: "Ce la mettiamo tutta"

“Vi aggiorno sulla situazione: con il tempo i problemi alla schiena sono peggiorati. Il nervo è stato danneggiato e mi impedisce di fare alcuni movimenti. Con il tempo capirò se riuscirò a recuperare la forza alla gamba e se questo nervo potrà tornare a posto. Noi ce la mettiamo tutta, un abbraccio grande”.

Infine, Luca ci ha tenuto a ringraziare i suoi follower per il supporto: “Fa davvero bene al cuore sentire tutte queste persone vicine. L’intervento è durato due ore e ora sto con un po’ di dolori. Vi voglio bene, torneremo più forti che mai”.