Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip in seguito per aver contravvenuto alla nuova linea imposta dai vertici Mediaset al reality show condotto da Alfonso Signorini.

L’imprenditore veneto, una volta uscito dalla Casa, ha spiegato di accettare il provvedimento, ma di ritenerlo eccessivo. Oriana Marzoli, com’era lecito aspettarsi, non ha preso assolutamente bene la squalifica dell’ex tronista, e ha deciso di scrivergli una lettera per spiegargli ciò che prova per lui.

Oriana scrive una lettera a Daniele

“Mentre ti scrivo questa lettera sto piangendo. La mia reazione credo sia normale. Mi dispiace da morire come abbiamo passato le ultime ore. Mi sarebbe piaciuto salutarti, ma soprattutto che non te ne andassi. Spero che tu sappia quanto ci tengo e l’affetto che ho per te. L’interesse nei tuoi confronti è sincero. Aspettami fuori e portami nel bosco bellissimo che mi avevi detto. Spero che tu abbia voglia di conoscermi anche fuori e ti prometto di essere più tranquilla. Anche se non te lo dico mai, mi piace come sei. Sei bellissimo biondino mio dagli occhi verdi, mi sono innamorata. Ci vediamo tra due settimane!”.

L’epistola della “reina” ha commosso gli Oriele, che sul web si sono chiesti quale sarebbe stata la reazione di Dal Moro alle parole della modella venezuelana. In queste ore, infatti, in molti si sono interrogati sul futuro tra Oriana e Daniele, soprattutto in virtù del fatto che l’ormai ex vippone ha iniziato a seguire su Instagram diversi ex coinquilini ma non la Marzoli.

La mossa social di Daniele Dal Moro

Ebbene, a quanto pare Daniele avrebbe tutta l’intenzione di proseguire la conoscenza con Oriana una volta che quest’ultima sarà uscita dalla Casa. Alcune ore fa, infatti, Dal Moro ha ricevuto la lettera scritta dalla vippona e ha deciso di condividerla sui social con la didascalia “Hola bebè”. Un segnale importante che lascia intendere come il sentimento del veneto nei confronti di Oriana non sia affatto cambiato.