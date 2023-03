Daniele Dal Moro, a pochi giorni dalla squalifica, torna su Instagram con un durissimo attacco rivolto al Grande Fratello Vip. L’ormai ex concorrente, squalificato dal programma dopo aver avuto atteggiamenti “irruenti e irrispettosi”, ha spiegato che nella puntata del 20 marzo non sarà presente in studio, per le stesse ragioni per le quali non c’è Edoardo Donnamaria.

A differenza di quanto fatto dal fidanzato di Antonella Fiordelisi, però, Daniele si è rifiutato di registrare contenuti video da mandare in onda perché teme che gli autori possano “strumentalizzare il contenuto video a loro piacimento”.

Daniele Dal Moro non sarà presente in studio in occasione della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 20 marzo, e Oriana Marzoli non riceverà alcun saluto dall’ex coinquilino. Con una nota pubblicata su Instagram, l’ex vippone ha annunciato che presto racconterà tutta la sua verità su quanto accaduto, accusando il programma di aver avuto un trattamento differente da quello usato con Edoardo Donnamaria.

Le accusa di Daniele Dal Moro al programma

Queste le sue parole: “Dovevo essere in studio lunedì. Questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato in settimana come una latitante. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento purtroppo ho le mani legate per questioni contrattuali, ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa”.