La tensione tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia ha superato di gran lunga il livello di guardia. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip non si sono mai “amate”, sin dall’ingresso della sorella di Clizia nel loft di Cinecittà in “qualità” di ex di Edoardo Donnamaria.

Lo scontro tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia

Le due vippone hanno avuto un durissimo confronto anche durante la puntata del 16 marzo. La Fiordelisi sostiene che la Incorvaia non vale nulla senza Edoardo Tavassi, e Micol non è da meno: “Penso la stessa cosa di lei. Senza Edoardo e senza le sue polemiche non ha fatto più nulla. Infatti, quando Donnamaria è andato via non si è vista più”. “Io sono scioccata – ha replicato Antonella - perché stavano cercando di avere un rapporto. Oggi pomeriggio ho sentito le che si lamentava perché non le veniva dedicato spazio durante le puntate. Ha detto ‘Antonella e Edoardo hanno sfracassato’”. “Non è assolutamente vero – ribatte Micol -. Io ho solo detto che sono mesi che non ricevo una sorpresa, Edoardo mi ha detto che qui funzionano di più le dinamiche delle coppie, ed è vero che Antonella e Edoardo hanno sfracassato. Ma poi Antonella sconvolta di cosa, io quello che pensi di te lo sai dal primo giorno”.

Botta e risposta che è proseguito anche quando le due, insieme a Nikita Pelizon, sono arrivate in studio per scoprire l’esito del televoto per la seconda finalista, che ha visto trionfare, a sorpresa, Micol Incorvaia. L’ingresso in finale della sorella di Clizia non ha fatto sicuramente piacere ad Antonella: una circostanza che, aggiunta all’asfaltata in diretta televisiva subita da Orietta Berti, ha contribuito a gettare nello sconforto l’influencer campana.

Micol origlia una conversazione di Antonella

Antonella e Micol sono sostanzialmente due estranee all’interno della Casa, ma c’è un dettaglio emerso nelle ultime ore che ha fatto storcere il naso ai fan della Fiordelisi. In un video che circola su Twitter, si vede Micol all’interno del van mentre origlia una conversazione di Antonella. I sostenitori dell’ex schermitrice ritengono che Micol non metta dunque in pratica quanto affermato di sovente da lei stessa, ovvero di non essere interessata in alcun modo a quello che dice o pensa la Fiordelisi, e che quest’ultima dovrebbe “disintossicarsi da lei”.