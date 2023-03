Dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro è tornato sui social. L’ex concorrente, dopo aver parlato di Oriana Marzoli in una room su Twitter e aver condiviso sul suo account Instagram una foto della lettera che gli ha scritto la modella venezuelana, si è lasciato andare ad un durissimo sfogo contro il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Daniele Dal Moro contro il Gf Vip

“Dovevo essere in studio lunedì. Questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato in settimana come una latitante. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento purtroppo ho le mani legate per questioni contrattuali, ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa”.

La Ig story choc di Daniele Dal Moro

Le parole di Daniele hanno provocato un vero e proprio terremoto, e sono in tanti a chiedersi cosa racconterà l’ex vippone una volta che non avrà più “le mani legate per questioni contrattuali”. Nel frattempo, a gettare ulteriore benzina sul fuoco e a lasciare di stucco i fan del Gf Vip, è stata una Instagram story condivisa dallo stesso Dal Moro in cui ha tra le mani un coltello a serramanico e sullo sfondo la didascalia “Qualcuno la pagherà”. Un gesto, quello dell’imprenditore veneto, ritenuto assolutamente eccessivo e fuori luogo.