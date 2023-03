Dopo la squalifica di Daniele Dal Moro dal Grande Fratello Vip, il popolo social chiede a gran voce anche quella di Edoardo Tavassi. Il motivo? Alcune frasi che l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha detto riguardo ad Antonella Fiordelisi.

A far discutere sono stati alcuni commenti che il fratello di Guendalina ha fatto su Antonella, parlando di quest’ultima con altri coinquilini. Tutto è nato perché ieri pomeriggio, alcune persone hanno iniziato a urlare i nomi di Oriana Marzoli e della Fiordelisi fuori dalla Casa. L’influencer campana ha pensato si trattasse di frasi di supporto, tanto che ha risposto “Grazie cucciole”, pur non avendo compreso con esattezza le parole.

Cos'ha detto Tavassi su Antonella

A sentirle chiaramente, invece, è stato Edoardo Tavassi, che ha subito raccontato l’accaduto ai compagni, precisando che in realtà di trattasse di insulti: “Hanno urlato ‘Antonella vaffanc**o’”. Poi è intervenuta anche Oriana: “Hanno detto una serie di insulti, lei ha solo sentito il suo nome e ha urlato grazie”. “La parte divertente non è quella, ma che c'è stata una carriola di insulti e lei ringrazia”, ha concluso Tavassi.

#FuoriTavassi: spopola l'hashtag su Twitter

Le frasi di quest’ultimo non sono passate inosservate sui social, in particolare su Twitter, dove in molti ritengono che siano così gravi da meritare la squalifica. L’hashtag “Fuori Tavassi” è diventato subito virale, ricevendo in breve tempo migliaia di commenti e condivisioni. A questo si aggiunge il fatto che il vippone era già stato ammonito da Alfonso Signorini per aver scagliato per terra una stecca da biliardo e per aver staccato i microfoni ambientali del van.

Per il momento, però, non c’è nessun provvedimento ufficiale, e non è chiaro se il Grande Fratello deciderà di prendere provvedimenti nei confronti del concorrente.