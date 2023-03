Oggi, lunedì 20 marzo, Nikita Pelizon compie 29 anni. L’influencer triestina è stata festeggiata nella Casa del Grande Fratello Vip dai suoi coinquilini, che le hanno organizzato una bellissima festa di compleanno. Ma i vipponi non sono stati gli unici a dedicare un pensiero alla concorrente. Infatti, anche Matteo Diamante, ha organizzato insieme alle fan della vippona, le Nikiters, uno spettacolo di fuochi d’artificio.

Ma durante i festeggiamenti per Nikita, un altro aspetto non è passato inosservato. A destare stupore nei telespettatori è stato l’atteggiamento di Luca Onestini. Com’è noto, l’influencer triestina non ha mai nascosto di provare una fortissima attrazione nei confronti dell’ex tronista. Tuttavia, quest’ultimo, non ha mai ricambiato l’interesse della coinquilina, tanto che per quasi l’intera durata della loro avventura nella Casa, si sono sostanzialmente ignorati, tranne nelle occasioni in cui hanno litigato.

Di recente, però, tra Onestini e la Pelizon si è verificato un riavvicinamento. “Stiamo convivendo. Il programma sta per finire. So che ci sono delle cose che non mi piacciono, ma la vita è un’altra cosa”, aveva detto Luca durante la puntata del 16 marzo parlando del rapporto con Nikita. “Non so che cosa rispondere. Sono razionale quando si tratta di lui. Mi fa piacere che ci parliamo, diciamo così. Non siamo ancora amici. Se mi passa l’attrazione nei suoi confronti, mi piacerebbe essere sua amica. Se dimentico i momenti belli e quelli brutti. Perché conosco sia il lato bello che il lato brutto, e quello bello è molto bello”, le parole della modella triestina.

Il gesto inaspettato di Onestini per Nikita

Ebbene, ieri, in occasione del 29esimo compleanno della Pelizon, Onestini l’ha prima abbracciata forte per farle gli auguri, poi ha stretto Nikita anche in un secondo momento, mentre erano tutti insieme a guardare i fuochi d’artificio. Ma non solo. Luca, infatti, ha “rubato” una bottiglia di spumante per berla insieme alla Pelizon. Un segno di affetto e di attenzione verso di lei, che la vippona avrà sicuramente gradito.

Insomma, Onestini e Nikita sembrano aver sepolto, almeno per il momento, l’ascia di guerra. E magari chissà, una volta usciti dalla Casa, potrebbero anche riuscire ad instaurare un rapporto di amicizia.