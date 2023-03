Antonella Fiordelisi è l’eliminata della quarantatreesima puntata del Grande Fratello Vip. Considerata a pieno titolo una dei protagonisti della settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, nonché papabile vincitrice, la sua eliminazione ha stupito, ma fino ad certo punto. Infatti, l’eliminazione era nell’aria già da alcuni giorni, dopo che la mamma dell’influencer campana, preoccupata per la salute mentale della figlia, aveva lanciato un appello per farla uscire. Appello raccolto dai fan dell’ormai ex vippona.

L'appello della mamma di Antonella Fiordelisi

“Vedere mia figlia, dopo la puntata di ieri, che chiede ai fan di uscire (evidentemente le hanno detto che se esce di sua spontanea volontà dal gioco deve pagare una grossa penale), mi ha portata, da mamma, a fare un appello ai suoi fan per non salvarla al televoto di lunedì”.

La reazione di Edoardo Donnamaria

Antonella, alla luce dell’eliminazione, ha lanciato una frecciatina a sua madre: “E’ stato tutto controproducente, era meglio che mi stavo ferma e zitta. Grazie mamma, mi hai fatto uscire”. Edoardo Donnamaria, che ha seguito la puntata del Gf Vip da casa, ha commentato: “Sia chiara una cosa: Antonella è uscita per scelta del suo stesso fandom. Il principale motivo è stato il suo malessere emotivo. Per me hai vinto tu”.

Ad attendere Antonella Fiordelisi all’uscita degli studi di Cinecittà c’era proprio il suo fidanzato, con il quale ha passato la prima notte fuori dalla Casa dopo sei mesi di permanenza nel loft di Cinecittà.