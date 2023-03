Non sono giorni semplici per Oriana Marzoli nella Casa del Grande Fratello Vip. La squalifica di Daniele Dal Moro ha privato la “reina” della sua “dolce metà”, e il fatto che l’imprenditore veneto abbia abbandonato il loft di Cinecittà senza che lei potesse salutarlo ha molto dispiaciuto la venezuelana.

Così ha pensato di scrivergli una lettera, che lo stesso Daniele ha condiviso sul suo account Instagram con la didascalia “Hola bebè”. Ma il gesto più atteso dell’ex tronista è arrivato nella giornata di ieri, quando ha deciso di “seguire” sui social la Marzoli.

Urla fuori dalla Casa: "Oriana, Daniele ti segue"

Ovviamente, Oriana non poteva essere al corrente del follow di Dal Moro, dato che si trova ancora reclusa nella Casa più spiata d’Italia. Ma c’è chi ha pensato bene di informarla. Infatti, una fan si è appostata all’esterno della Casa e ha iniziato ad urlare: “Oriana, Daniele ti segue!”. Appresa la notizia, la “reina” è esplosa di goia: “Grazie, grazie, grazie. Dani, ti mando un bacio”. Poco dopo è arrivato anche Alberto De Pisis: “Hai visto che servono gli appelli?”, ha detto il concorrente ad Oriana, la quale ha risposto: “Amo, meno male che me l’hai detto. Sì, perché ieri lui (Alberto, ndr) mi ha suggerito di dire alle telecamere di avere notizie”.

Appello che, evidentemente, ha dato i suoi frutti. La notizia del follow di Daniele ha molto tranquillizzato la Marzoli, che ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo. Ora, non le resta che attendere la conclusione del Grande Fratello Vip (è già in finale insieme a Micol Incorvaia) per poter riabbracciare Dal Moro.