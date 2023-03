Davide Donadei ha da poco concluso la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip. Una volta uscito, l’ormai ex vippona è venuto a conoscenza di tutte le vicende amorose e soprattutto di tutti i presunti tradimenti ai danni della sua ex fidanzata Chiara Rabbi, emersi quando lui era recluso nel loft di Cinecittà.

Davide Donadei derubato a Milano

Negli ultimi giorni, l’ex tronista sta trascorrendo la sua quotidianità a Milano, e proprio nel capoluogo meneghino ha subito uno spiacevole furto. A raccontarlo lo stesso Davide Donadei tramite il suo profilo Instagram: “Ragazzi, a Milano mi hanno fregato la mia collana d’oro. Allora, vi spiego brevemente. Non voglio fare queste storie per fare la vittima, ma ieri, fuori da un locale, quattro ragazzi mi hanno aggredito, prendendomi in giro. Più che aggredito, mi hanno spintonato, mettiamola così. La situazione, dopo pochi attimi, si è tranquillizzata e oggi stavo raccontando questo piccolo inconveniente con Alessandro. Cosa è successo, alla fine del racconto lui mi ha chiesto ‘Ma avevi la collana d’oro?’. E io rispondo ‘Sì’. Non ci credo! Ragazzi, mi hanno fregato la collana d’oro. Però sono stati bravi, eh. Vi dico che sono stati bravi”.