Daniele Dal Moro ha commentato “live” la puntata del Grande Fratello Vip del 20 marzo. L’ormai ex vippone, squalificato lo scorso venerdì, ha detto la sua sulla versione fornita in diretta da Alfonso Signorini in merito alle ragioni che hanno portato alla sua espulsione.

La squalifica di Daniele Dal Moro

Il conduttore, parlando con Oriana Marzoli, ha detto: “Daniele è stato squalificato a causa dello scherzo con Oriana, che non è andato come doveva finire. In alcune immagini che hanno fatto il giro del web, Dal Moro ha mostrato un atteggiamento un po’ aggressivo, accompagnato da alcune parole. E, secondo le nuove direttive, è stato squalificato. Purtroppo le colpe si pagano”.

Signorini ha dunque interpellato la “reina” venezuelana, che ha preso subito le parti dell’imprenditore veneto: “Sono sicura che non era sua intenzione avere questo atteggiamento, era uno scherzo”. Tuttavia, Alfonso ha sottolineato che la reazione di Oriana non è stata quella di una persona che stava scherzando. “’Lasciami, non mi piace, mi fai male’: quando una donna dice ad un uomo ‘lasciamo’ è un dato sensibile. Quando lo raccontavi agli altri sembrava che non che non avevi gradito quei modi”.

La replica di Daniele ad Alfonso Signorini

Non si è fatta attendere la durissima replica di Daniele, che su Twitter ha scritto: “La mia voglia: sfondare quella ca**o di porta rossa e piombare in casa”. Un tweet a cui Edoardo Donnamaria, anche lui squalificato, ha lasciato un like. Inoltre, l’ex tronista ha anche giudicato la presenza in studio di Patrizia Rossetti, una delle concorrenti con le quali ha discusso di più nella Casa: “Patrizia che mi ama seduta davanti. Wilma, Attilio, George, Salatino e Antonino al bar…”. Poi, Dal Moro ha aggiunto: “Riassunto: scaricata la colpa per insabbiare una porcata”.