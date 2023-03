Il rapporto di amicizia tra Nicole Murgia e Edoardo Donnamaria sembra vacillare. Nella Casa del Grande Fratello Vip, i due ex concorrenti avevano instaurato un bel rapporto, che aveva lasciato intravedere anche altro per via di alcuni atteggiamenti che avevano fatto infuriare Antonella Fiordelisi.

Edoardo ignora la Murgia

Dopo la squalifica del volto di Forum, l’attrice romana gli ha prontamente inviato un messaggio per esprimergli la sua vicinanza. Messaggio a cui, però, Donnamaria non ha mai risposto. Il motivo? Edoardo ha rivelato a Casa Chi di aver fatto una promessa alla fidanzata, ovvero quella di non avere contatti con la Murgia una volta uscito dalla Casa. Ma non solo. Sempre durante l’intervista al format condotto da Sophie Codegoni, lo speaker radiofonico ha anche spiegato di aver visto delle cose che non gli sono piaciute.

La delusione di Nicole Murgia

Dopo aver scoperto le ragioni che hanno portato Edoardo ad ignorarla, l’ex vippona ha raccontato di essere molto arrabbiata con Donnamaria in un’intervista rilasciata a Isa e Chia: “Se non risponde per Antonella veramente mi cadono le braccia”, ha detto la Murgia, la quale ha ipotizzato che una delle circostanze che avrebbe infastidito Edoardo sarebbe stata anche quella relativa ad un contatto con Gianluca Benincasa, ex di Antonella. “Lui ha preso le mie difese sui social dopo una serie di insulti. L’ho apprezzato”, ha detto Nicole.

A tal riguardo, la Murgia ha fatto sapere di aver voluto sentire Benincasa per capire delle cose su Antonella, ma non era assolutamente sua intenzione screditare Donnamaria: “Ci sono rimasta male certo, se c’è un’amicizia… Io credo che lui abbia fatto questa promessa ad Antonella ma si sia attaccato a questa cosa che ho sentito Gianluca”.