Ieri sera, Antonella Fiordelisi ha dovuto rinunciare al sogno di vincere il Grande Fratello Vip. Dopo quarantatré puntate da indiscussa protagonista, l’influencer campana ha abbandonato per sempre la Casa più spiata d’Italia. Il motivo? La richiesta di non votarla che ha fatto sua madre Milva ai follower.

La Fiordelisi ha potuto riabbracciare il suo Edoardo Donnamaria, ma d’altro canto ha dovuto incassare un colpo durissimo. L’ormai ex vippona ha poi ricevuto una lettera da parte del suo fandom, nella quale i Donnalisi spiegano le ragioni che le hanno indotte a non votarla per farle raggiungere la finale.