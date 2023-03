Se nel corso di questi mesi, Nikita Pelizon e Luca Onestini, dopo le numerose incomprensioni iniziali, avevano deciso di allontanarsi definitivamente e di proseguire il loro percorso nella Casa del Grande Fratello Vip su due strade completamente differenti, a poche settimane dalla conclusione del reality show, sembra che qualcosa tra di loro stia iniziando a cambiare.

L'avvicinamento tra Nikita Pelizon e Luca Onestini

A portare nuovamente il sereno tra i due vipponi è stato un inaspettato abbraccio che l’ex tronista ha dato all’influencer triestina in occasione del compleanno di quest’ultima. “Abbiamo visto delle immagini particolari”, esordisce Alfonso Signorini durante il blocco della puntata di ieri dedicato al rapporto tra Nikita e Luca. Il conduttore vuole scoprire di più sul rapporto tra i due concorrenti e li invita a recarsi in Mistery. “Ci piace molto quello che è successo tra di voi”, dice Signorini. A prendere la parola è Onestini: l’ex tronista spiega che, pur non avendo apprezzato il comportamento di Nikita, in questo momento ha deciso di mettere da parte le loro precedenti incomprensioni così da godersi gli ultimi giorni nella Casa con più serenità.

Piuttosto sorpresa da quanto accaduto, la Pelizon: “Sembrava un film”, commenta la vippona. Luca, invece, spiega che da questo gioco vorrebbe portare con sé dei bellissimi ricordi e magari anche bellissime amicizie, ed è per questo che ha scelto di fare questo passo verso Nikita: “Il Grande Fratello per me è questo. Ti rimane cosa ti porti a casa”.

Il gesto di Luca Onestini non passa inosservato

Al termine della puntata si è però verificato un gesto che non è passato inosservato. Mentre Nikita chiacchierava con Milena Miconi, Luca Onestini è passato alle sue spalle e le ha tirato “affettuosamente” i capelli. Sui social, in molti ritengono che l’avvicinamento di Onestini alla Pelizon sia esclusivamente frutto di una strategia da parte dell’ex tronista. Voi cosa ne pensate?