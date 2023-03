Quella di ieri, lunedì 20 marzo, è stata una puntata del Grande Fratello Vip complicata per Oriana Marzoli. Interpellata da Alfonso Signorini in merito alle motivazioni che hanno portato alla squalifica di Daniele Dal Moro, la modella venezuelana ha minimizzato l’accaduto: “Stavano solo giocando”. Una giustificazione, però, che non ha convinto il conduttore.

Gli autori zittiscono Oriana, ma lei si ribella

Nel corso della diretta, Oriana è stata redarguita da uno degli autori. Mentre stava avendo uno scambio di pareri con Nikita Pelizon, una voce le ha chiesto di fare silenzio. “Prima, durante, dopo…”, ha detto la “reina”. “Una persona può cambiare idea in ogni caso”, ha risposto l’influencer triestina. “Con quella cattiveria no, tu mi puoi dare…”, ha proseguito ancora la Marzoli che, però, non ha fatto in tempo a completare la frase per via dell’intervento di uno degli autori che ha detto un perentorio “Silenzio!”. Se la Pelizon si è ammutolita, Oriana ha replicato: “Ma perché devo stare zitta?!”.

Inevitabilmente, la conversazione tra le due vippone si è interrotta e non ha avuto seguito. Il video dell’intervento della regia per zittire Oriana è diventato virale sui social, e in molti si sono chiesti per quale motivo alla Marzoli sia stato intimato di fare silenzio. C'è anche chi si è scagliato contro gli autori: "Ma che modi di m*erda! Ma questi sono malati!", ha scritto un utente su Twitter. E ancora: "Ma questi stanno fuori di testa, ma che toni!"; "Ma che modi sono? Ma stiamo scherzando? Che schifo!"; "Questo video è da far vedere a Pier Silvio. Questo è il modo in cui i suoi dipendenti trattano le persone"