L’inaspettata eliminazione di Antonella Fiordelisi dal Grande Fratello Vip ha scatenato un’infinità di polemiche sul web. A provocare la clamorosa uscita di scena dell’influencer campana è stata proprio sua madre, che nei giorni scorsi ha lanciato un accorato appello ai fan della figlia chiedendogli di non votarla. Appello che evidentemente ha sortito l’effetto desiderato. Ma non era assolutamente quello che voleva Antonella, la quale avrebbe voluto proseguire la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia a poco meno di due settimane dalla finalissima del reality show condotto da Alfonso Signorini.

A tirare un sospiro di sollievo è stata anche la più acerrima nemica della Fiordelisi, quella Micol Incorvaia che si è detta “sollevata” dall’eliminazione della fidanzata di Edoardo Donnamaria.

Micol Incorvaia provoca Nikita Pelizon?

A sorprendere, nelle ultime ore, un video diventato virale sui social in cui la sorella di Clizia, stando all’interpretazione degli utenti di Twitter, e forte del suo approdo in finale, si rivolgerebbe in maniera provocatoria a Nikita Pelizon. Al termine della puntata del 20 marzo, mentre si trovano in cucina a cenare, Micol chiede all’influencer triestina: “Com’è, Niki, ti fanno paura queste due settimane o sei tranquilla?”. Non si è fatta attendere la risposta della Pelizon: “Perché dovrebbero? No, sono tranquilla”.

Secondo i Nikiters, quella della Incorvaia sarebbe una provocazione gratuita, in quanto “pensa di essere forte solo perché lei è in finale e Nikita no”. Sarà davvero così, o quella di Micol era una semplice domanda?