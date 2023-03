“Dramma” sfiorato nella Casa del Grande Fratello Vip. Protagonista suo malgrado Nikita Pelizon che, in preda ad un eccessivo entusiasmo, ha scagliato un pallone contro uno dei lampadari presenti nel loft di Cinecittà, facendolo cadere e riducendolo in mille pezzi.

L’influencer triestina, orfana dalla sua amica Antonella Fiordelisi, eliminata nel corso della puntata del 20 marzo, ha trascorso il pomeriggio a giocare e scherzare con Luca Onestini, con il quale ha finalmente sepolto l’ascia di guerra dopo mesi di incomprensioni e litigi. Ebbene, mentre Onestini scappava per non farsi colpire da Nikita, quest’ultima, in un eccesso di entusiasmo, ha scagliato la palla con l’obiettivo di prendere in pieno Luca. Peccato che, invece che colpire l’ex tronista, la palla scagliata dalla Pelizon abbia colpito un lampadario di vetro riducendolo in mille pezzi.

Poco distante c’era Micol Incorvaia, che solo per pochissimi centimetri non è stata investita dalla pioggia di vetro. “Nooooo, non volevo”, ha urlato Nikita. Per fortuna, nessuno si è fatto male, ma la sorella di Clizia ha rischiato davvero grosso.