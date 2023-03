L’uscita di scena di Antonella Fiordelisi dal Grande Fratello Vip ha lasciato di stucco i suoi ormai ex coinquilini. In molti credevano che si trattasse di uno scherzo, e che l’influencer campana sarebbe presto diventata la terza finalista della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ma così non è stato, e soprattutto per Nikita Pelizon è stato piuttosto complicato dire addio alla sua migliora amica all’interno della Casa. Così, nel cuore della notte, l’influencer triestina si è isolata in camera da letto per scriverle una lettera di ringraziamento.

Nikita scrive una lettera ad Antonella

"Scricciola grazie di tutto l'amore, affetto, sostegno, tempo, bellissime risate e ricordi che mi hai fatto vivere. Ci siamo spese l'una per l'altra e ti voglio bene. Non era un ‘sola’, ma sole contro tutti. Ci vediamo fuori. Tifa per me e goditi il tuo amore Edoardo”.

Antonella Fiordelisi lancia un appello sui social

Tra le mura della Casa più spiata d’Italia, Nikita e Antonella sono diventate inseparabili. Dopo la rispettiva diffidenza iniziale, tra le due è nata una bellissima amicizia, specie negli ultimi mesi. E così, dopo aver ricevuto la lettera della Pelizon, la Fiordelisi ha deciso di ringraziarla pubblicamente sui social: “Grazie sister. Grazie per il pensiero. La finale ti aspetta.”. Poi lancia un appello al suo fandom: “Su, votiamola”.