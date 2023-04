Monica Setta potrebbe prendere il posto di Serena Bortone nella prossima stagione televisiva. Questa indiscrezione, che con il passare delle ore prende sempre maggiore piede, è trapelata circa un paio di settimane fa con le nuove nomine Rai.

Chiude Oggi è un altro giorno?

Sembrerebbero, infatti, piuttosto insistenti le voci su una possibile chiusura di Oggi è un altro giorno, con la Bortone che, tuttavia, non resterebbe senza programma. Secondo quanto riportato da Blogo, infatti, la conduttrice potrebbe traslocare del day time della domenica dopo Mara Venier, prendendo il posto di Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini.

Monica Setta passerebbe, invece, dalla conduzione di Mezzogiorno in Famiglia al pomeriggio di Rai 1 nello slot lasciato vacante da Oggi è un altro giorno. La conduttrice potrebbe riportare in auge Il Fatto del giorno, talk show di attualità e politica andato in onda tra il 2009 e il 2010.

Il commento di Serena Bortone a Striscia la Notizia

Quando Striscia la Notizia ha chiesto a Serena Bortone di commentare la vicenda, la conduttrice si è limitata ad un “Si dicono tante cose”, alludendo al fatto che potrebbe trattarsi di una fake news. “Cambiare conduttrice? E perché dovrebbero?” aveva dichiarato la Bortone a Leggo. “Io sono sempre stata un soldato dell’azienda. Non me ne sono mai pentita, ma nemmeno la Rai si è mai pentita di quello che mi ha affidato. Sono nata nel servizio pubblico, sono una dipendente della Rai e credo morirò – televisivamente, s’intende – nel servizio pubblico. Avere come datori di lavoro i cittadini è un onore e una responsabilità. Io sono essenzialmente una persona libera”.

La frecciatina di Monica Setta a Serena Bortone

Nel frattempo, pare proprio che Monica Setta abbia lanciato una frecciatina a Serena Bortone (tra le due non corre assolutamente buon sangue). Su Instagram, infatti, la conduttrice ha postato una foto con tanto di citazione: “Buongiorno da Uno Mattina in Famiglia. Stesso studio di Generazione Z, ma oggi è un altro giorno”.