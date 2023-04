Mancano pochissime ore alla finale della settima edizione del Grande Fratello Vip. Questa sera, lunedì 3 aprile, scopriremo chi tra Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon (ai quali si aggiungeranno uno tra Alberto De Pisis e Milena Miconi) raccoglierà il testimone da Jessica Selassiè.

"Edoardo abbaia": il video con la frase diventa virale

Nel frattempo, nonostante siamo vicinissimi alle battute finali del reality show condotto da Alfonso Signorini, non sembrano volersi placare le polemiche. Nello specifico, un video, diventato virale su Twitter, mostra una conversazione avvenuta nella giornata di ieri tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Argomento di discussione? Edoardo Donnamaria.

“Ti giuro, io non mi ricordo come parla…”, dice l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi in riferimento al volto di Forum. “Abbaia”, si sente in sottofondo. Gli utenti ritengono che il termine si stato utilizzato da Micol, ma è difficile stabilire se è realmente così o meno. Nel frattempo, proprio riguardo a questo video, Antonella Fiordelisi ha postato un tweet velenosissimo contro la sorella di Clizia: “Quando la volpe non arriva all’uva dice che abbaia. P. s.: Non avevi problemi però a mandare lettere amorose a Edo tempo fa”. Dopo pochi minuti, la stessa influencer campana ha prontamente rimosso il tweet.