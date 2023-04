Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, è emersa un’indiscrezione che vorrebbe l’influencer campana già pronta a partecipare ad un altro reality a poche settimane dall’uscita dalla Casa.

Francesco Chiofalo: "Antonella contattata per partecipare a L'Isola dei Famosi"

L’ex schermitrice avrebbe scelto di gestire in maniera autonoma la sua carriera, e il suo obiettivo è quello di farsi spazio nel mondo dello spettacolo.

Secondo l’ex fidanzato, Francesco Chiofalo, Antonella avrebbe posto dei paletti ai suoi genitori e ora vorrebbe provare a camminare da sola. In primis, si starebbe godendo la sua relazione con Edoardo Donnamaria. Sempre Chiofalo, però, fornisce un piccolo scoop spiegando che la sua ex sarebbe stata contattata da Ilary Blasi per partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 17 aprile.

L'Isola dei Famosi, Antonella Fiordelisi potrebbe entrare in corsa

La Fiordelisi ha sempre accarezzato l’idea di poter partecipare al celebrity survivor, ma pare che si sentirebbe frenata dalla relazione con Donnamaria, con il quale avrebbe il timore di perdere l’intesa raggiunta dopo le tante liti e discussioni che ci sono stati all’interno della Casa del Gf Vip. Antonella ha anche confessato che, nel 2019, le era stata proposta la partecipazione a L’Isola dei Famosi, ma che decise di rifiutare a causa della preoccupazione della madre. In realtà, il cast della nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi è stato già chiuso da qualche settimana, ma Antonella Fiordelisi potrebbe entrare in corsa, come già accaduto in passato.