Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, che hanno visto sbocciare il loro amore nella Casa del Grande Fratello Vip, sono più uniti che mai.

I due ex vipponi, dopo numerosi alti e bassi vissuti durante la reclusione nella Casa più spiata d’Italia, stanno vivendo appieno la loro relazione, come mostrano i numerosi scatti condivisi sui rispettivi account social.

Nelle ultime ore, lo speaker radiofonico ha sorpreso la sua fidanzata con una canzone, da lui stesso scritto proprio per Antonella. Donnamaria, infatti, a partire dal 2021, ha deciso di provare anche la carriera musicale con il nome d’arte Drojette, lanciando numerosi singoli in collaborazione con diversi artisti.

"Il cielo stanotte": Edoardo scrive una canzone per Antonella

Attraverso alcune Instagram stories, Edoardo ha annunciato l’uscita de “Il cielo stanotte”, suo nuovo singolo, disponibile da 4 aprile e dedicato proprio alla Fiordelisi. Donnamaria ha spoilerato qualche secondo della canzone, e ha filmato la reazione della fidanzata. Proprio quest’ultima è intervenuta su Twitter scrivendo: “Io non ho parole. Ho la febbre a 38, apro Instagram e vedo questa storia. Una canzone per me? Ti amo da morire. E ora come faccio ad aspettare fino al 4? Sono troppo curiosa”.