Emanuela Fuin, mamma di Edoardo Tavassi, in questi giorno ha scoccato frecciatine velenose nei confronti del Grande Fratello Vip, replicando anche ad un tweet di Antonella Fiordelisi.

La madre di Edoardo Tavassi replica ad Antonella Fiordelisi

La fidanzata di Edoardo Donnamaria aveva scritto: “Avrò anche i modi sbagliati, ma non mi sono mai sbagliata”. L’influencer campana ha condiviso il tweet poche ore dopo che la litigata tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, durante la quale l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi aveva insultato pesantemente la fidanzata. Al post di Antonella, la signora Fuin ha risposto: “Chi crede di non sbagliare mai, nuota nel mare dei suoi errori”.

Emanuela Fuin contro il Gf Vip

La madre di Guendalina e Edoardo ha attaccato anche il Gf Vip, reo di non aver inserito nessuna foto del figlio in un collage sui finalisti: “Vi siete dimenticati che c’è Tavassi in finale? O non avevate una foto con lui? Ovviamente si sono dimenticati di mettere Edoardo nelle foto dei finalisti. Manca solo lui. Fino alla fine! Li dovrebbero mettere sempre tutti”.

Emanuela Fuin, alcune settimane fa, aveva già criticato Antonella Fiordelisi durante il Gf Vip Party: “Ci sono coppie in quella casa che litigano tutto il giorno. Però l’amore non è sofferenza, ma dovrebbe essere serenità e stare bene. Queste relazioni piene di rabbia secondo me sono tossiche. Ho visto il padre di Edoardo Donnamaria che ha detto che l’amore è sofferenza, io non la penso così”.

Poi aveva aggiunto: “Il rapporto tra mio figlio e Donnamafria? Credo che il loro legame sia un po’ condizionato, Donnamaria si avvicina a Edo quando discute con la sua fidanzata. Lei poi lo vuole allontanare dai suoi amici e questo non è bello. Se vuoi bene a un ragazzo non lo metti contro chi gli vuole bene. Questa roba può essere in un fidanzamento di ragazzini. Mi dispiace però che lui la segue”.