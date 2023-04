Nuovo confronto nella Casa del Grande Fratello Vip tra Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi sostiene che l’amicizia tra l’influencer triestina e Antonella Fiordelisi sia fasulla, e che il rapporto sia nato esclusivamente come forma di strategia.

La discussione tra Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon

“…non lo penso, non te lo posso dire perché non lo penso. Ci sono cose che non mi tornano. Hanno a che fare con il Gande Fratello, con il gioco. Se fossimo stati fuori chi le avrebbe viste queste cose? Non so se lo capisci. Quando ti faccio la battuta dicendo che sei amica di Antonella è perché lei era una molto legata al gioco. Ed è un pensiero mio, esclusivamente mio. Potrei sbagliarmi”, le parole di Tavassi.

Non si è fatta attendere la replica di Nikita: “Talmente tanto legata al gioco che oggi mi manda un aereo spendendo dei soldi. Nessuno di voi all’epoca è venuto a chiederci qualcosa”. A quel punto, Edoardo ribatte sostenendo che, per lui, il loro legame è nato da una necessità: “Non ho detto che la vostra amicizia sia legata al gioco. Che sia nata per una necessità… Voi due all’inizio non vi potevate vedere. Tu all’inizio non la potevi vedere. Sei una persona intelligente. Ci sono cose che io so, ma te le dico fuori. Se ti dico che quella era una necessità…”.

Dal canto suo, Nikita Pelizon ha affermato di non aver bisogno di farsi delle amicizie per queste ragioni. Lei è capace anche di stare da sola senza alcun tipo di problema: “Posso stare benissimo da sola, come lo sono stata per tutta la mia vita quando c’era necessità di farlo”.