Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. La sua tormentata storia d’amore con Edoardo Donnamaria ha di fatto rappresentato uno dei punti focali del reality condotto da Alfonso Signorini, e nonostante l’influencer campana abbia lasciato la Casa continua a far parlare di sé.

Antonella Fiordelisi nel cast de L'Isola dei Famosi?

Il futuro di Antonella è in televisione e, stando ad alcuni rumors, potrebbe partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che sbarcherà in prima serata su Canale 5 a partire dal prossimo 17 aprile. Secondo la rivista Dipiù, l’ex vippona sarebbe stata contattata dagli autori del celebrity survivor condotto da Ilary Blasi. Alcune persone particolarmente vicine all’ex schermitrice hanno rivelato: “Antonella ha invitato i suoi genitori a farsi da parte. Ora vuole camminare da sola con Edoardo, e pare sia stata contattata per L’Isola dei Famosi, ma non sa ancora se accettare o meno”.

Antonella Fiordelisi potrebbe dunque partecipare al reality condotto da Ilary Blasi, e si tratterebbe di un vero e proprio colpaccio. Una proposta che non sarebbe stata ancora accettata dall’ex vippona, in quanto teme che la lontananza possa mettere a dura prova la relazione con Edoardo Donnamaria. Non è la prima volta che Antonella viene contattata dagli autori de L’Isola dei Famosi. L’influencer campana, infatti, aveva rivelato che doveva partecipare all’edizione 2019, ma preferì rinunciare a causa dell’ansia della madre.

Chissà, forse questa potrebbe essere la volta buona per un suo sbarco in Honduras.