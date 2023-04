Alcune delle amicizie nate durante la settima edizione del Grande Fratello Vip sono già andate in fumo. Nicole Murgia ha deciso, infatti, di non seguire più Edoardo Donnamaria, ormai suo ex amico, su Instagram. Ma perché ha deciso di togliere il segui allo speaker radiofonico?

La Murgia, quando Donnamaria è stato squalificato dal reality, l’ha contattato con un messaggio in direct su Instagram. Ma il volto di Forum non le ha mai risposto, e a Casa Chi ha svelato di non aver alcuna intenzione di farlo. E non si tratta esclusivamente della promessa fatta a Antonella Fiordelisi, come per loro stessa ammissione, ma ci sarebbero altre cose che Edoardo non avrebbe gradito.

L’ex vippone non è entrato nei dettagli, ma ha fatto riferimento a terze persone con le quali Nicole Murgia avrebbe parlato. Si è poi scoperto a Casa Pipol, che l’attrice aveva contattato l’ex fidanzato dell’influencer campana, Gianluca Benincasa, con il quale sembra addirittura aver instaurato un rapporto di amicizia. Proprio Gianluca, ha spesso preso le difese della Murgia sui social, e lei pare aver apprezzato. Da qui ci sarebbe stato uno scambio di messaggi che a Donnamaria non sarebbe andato giù. Questo perché, secondo il racconto di Nicole, lei ha voluto conoscere anche la versione di Benincasa sulla rottura con la Fiordelisi, circostanza che ha portato Edoardo a prenderne le distanze.

Di fatto Nicole Murgia e Edoardo Donnamaria non si parlano, e lei gli ha tolto il segui su Instagram. Segnali inequivocabili del fatto che l’amicizia tra i due è giunta ai titoli di coda.