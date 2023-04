Ieri, nella Casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti hanno passato una serata tranquilla e spensierata. Riuniti tutti insieme in salotti, i vipponi hanno goduto della proiezione di un film, vivendo un momento di condivisione e relax. Poco dopo, riuniti in cortiletto, Oriana Marzoli racconta di essere particolarmente sensibile e di commuoversi facilmente quando assiste a delle scene toccanti: “Io piango sempre quando guardo un film”, confida.

Oriana Marzoli scoppia in lacrime

Aprendosi con i coinquilini, la “reina” mostra un lato molto emotivo e si lascia andare in un pianto commosso. Complice la malinconia per la mancanza dei suoi cari, la modella venezuelana ha bisogno d’affetto: “Ho bisogno di un abbraccio”, dice con le lacrime agli occhi. I vipponi, vedendo Oriana particolarmente provata e commossa, cercando di sollevarle il morale e, tutti insieme, la circondano stringendola in un caloroso e forte abbraccio.

La finale si avvicina, e i concorrenti conservano nei loro cuori sogni e speranze. Ormai lo sappiamo, Oriana Marzoli è una vera e propria macchina da reality, perfetta per quel tipo di programma, soprattutto grazie alla sua schiettezza e leggerezza. E più di ogni altro concorrente, la vippona desidera spegnere le luci della Casa più Spiata d’Italia, portandosi a casa la vittoria. Ne ha parlate molte volte con i suoi compagni di viaggio, e tra ipotesi, sogni e speranze, la domanda sorge spontanea: chi saranno i vip ad abbassare l’interruttore? Non ci resta che attendere la finale del 3 aprile per scoprirlo.