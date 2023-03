Sono ore difficili per Micol Incorvaia nella Casa del Grande Fratello Vip. Il malessere della vippona non passa inosservato, così come un’improvvisa ed evidente freddezza nel rapporto con Edoardo Tavassi. Milena Miconi prova a parlare, ma lei risponde in maniera vaga.

Cala il gelo tra Micol e Tavassi

E’ nervosa per delle sciocchezze, e ciò la fa agitare ancora di più perché consapevole di essere in apprensione per motivi futili. O forse è quello che vuole far capire ai compagni di avventura. La verità è che dopo la furibonda litigata con Tavassi, la sorella di Clizia non sembra più essere la stessa. Il fratello di Guendalina ci è andato giù pesante: “Non mi interessa. Vai avanti così, non me ne frega un ca**o di te, del Grande Fratello, della finale del ca**o, non me ne frega niente. Fai quello che ti pare. Sei una povera sfigata, ma io mi segno tutto, quindi stai apposto così. Vai vai, vai a vincere questo GF, fallo vincere a Oriana, lo stai facendo apposta”, le parole dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi. Parole che inevitabilmente hanno ferito Micol Incorvaia, portandola ad allontanarsi da Tavassi. Del resto, come biasimare una persona che viene mandata a quel paese dal fidanzato che, tra l’altro, l’ha definisce “sfigata di m*erda”.

La tensione tra gli Incorvassi è palpabile, e le scene a cui i telespettatori stanno assistendo ne sono la dimostrazione. Sono ore che Micol ignora Edoardo, non gli parla, non gli dorme accanto. Insomma, tra i due si è creato un vero e proprio gelo.